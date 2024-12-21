Фармкомпания «ПОЛИСАН» планирует построить распределительный центр в поселке Шушары

Фармацевтическая компания «ПОЛИСАН» получила разрешение на строительство распределительного центра в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Разрешение выдано Госстройнадзором и будет действовать в течение пяти лет, с 18 декабря 2024 года по 18 декабря 2029 года. Об этом сообщает АБН.

В сообщении отмечается, что распределительный центр будет состоять из нежилого здания площадью 6630,85 кв. м, высотой 21,68 метра. Также запланирован одноэтажный инженерный центр — площадь застройки будет равна 1018 кв. м. Высота здания составит 9,25 метра. Также будет построен контрольно-пропускной пункт. Высота одноэтажного распределительного центра составит 4,81 метра, площадь застройки — 125,85 кв. м.

Согласно кадастровой карте, площадь участка, на котором расположится объект строительства, составляет 116 185 кв. м.

Ранее отраслевой портал ФАРМПРОМ сообщал, что «ПОЛИСАН» реализует инвестпроект по строительству нового производства лекарственных препаратов на территории промышленного парка «Софийский» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В течение пяти лет на предприятии планируется создать 150 рабочих мест.

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