«Герофарм» потребовал предоставить лицензию на выпуск препаратов американских компаний

Иски «Герофарма» к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly приняты к производству, заседания по ним пройдут в январе и феврале 2025 года. В обоих случаях заявитель требует предоставить принудительные лицензии на выпуск препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен) и «Мунджаро» (МНН тирзепатид).

Арбитражный суд Москвы принял к производству иски «Герофарма» к американским фармацевтическим компаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly. Как следует из данных в Картотеке арбитражных дел, заседание по иску к PTC Therapeutics назначено на 19 февраля 2025 года, а заседание по иску к Eli Lilly пройдет 21 января 2025 года. Ответчиком по обоим искам также выступает Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ЕАПО, в обоих случаях «Герофарм» требует суд предоставить принудительную лицензию на выпуск лекарств. В первом иске речь идет о препарате «Трансларна» (МНН аталурен) от PTC Therapeutics для терапии миодистрофии Дюшенна. Евразийский патент на этот препарат действует до апреля 2029 года.