Капитализация Novo Nordisk упала на 125 млрд долл. после результатов КИ препарата для похудения

Акции Novo Nordisk упали на 19% после публикации неудовлетворительных результатов испытаний препарата от ожирения CagriSema, который показал эффективность в 22,7% вместо ожидаемых 25%. В результате рыночная капитализация датской компании снизилась на 125 млрд долл.

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk упали на 19% после публикации результатов III фазы клинических испытаний нового препарата для снижения веса CagriSema (cagrilintide+семаглутид). Об этом пишет агентство Reuters.

По итогам 68 недель исследования с участием 3417 человек с ожирением или избыточным весом пациенты, принимавшие CagriSema, в среднем снизили массу тела на 22,7% от изначального значения. Однако руководство компании рассчитывало на более высокий показатель – 25%. Добиться такого результата удалось около 40% участников, следует из данных испытаний.