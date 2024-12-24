Roche проиграла в суде «Промомеду»

Арбитражный суд не удовлетворил иск дочерней компании Roche к «Промомеду» и «Биохимику». Истец требовал обязать ответчика отозвать регистрацию висмодегиба и регистрацию его цены, а также запретить вводить его в оборот.

Компания Genentech, которая входит в группу Roche, и ее партнер Curis подали иск о защите интеллектуальных прав к ООО «Промомед Рус» и АО «Биохимик» в июле 2024 года. В декабре первая инстанция отказала в удовлетворении иска, следует из Картотеки арбитражных дел.

Roche зарегистрировала препарат висмодегиб в России в 2013 году, патентная защита действует до 26 сентября 2028 года. «Промомед» зарегистрировала дженерик в феврале 2024 года, производитель субстанции и готовой лекарственной формы — «Биохимик».

Владельцы патента на висмодегиб просили признать, что ответчики использовали изобретение по евразийскому патенту № 040055 в лекарственном препарате «Висмодегиб-Промомед». Кроме того, запретить российским компаниям вводить препарат в оборот до сентября 2028 года, а также подать заявление в Минздрав об отзыве цены на препарат и его регистрацию.

Суд отказал в удовлетворении всех требований. По мнению суда, факт регистрации препарата «Висмодегиб-Промомед» по правилам единого рынка ЕАЭС за 4,5 года до истечения спорного патента истцов «не свидетельствует о намерении ответчиков ввести свой препарат в обращение ранее этого срока». Бессрочный характер носит также государственная регистрация предельной отпускной цены на препарат ответчиков.

«Следовательно, с учетом отнесения бремени доказывания, истцами не подтверждено, что ответчики, регистрируя свой препарат и цену на него за 4,5 года до истечения патента, имели целью именно неправомерное использование спорного изобретения, но не осуществляли формальную подготовку, чтобы ввести свой продукт в оборот по истечении указанного срока», – говорится в решении.

Суд не дал согласия на проведение экспертизы об использовании изобретения по евразийскому патенту № 040055. «Факт использования или неиспользования изобретения истцов в продукции ответчиков не может повлиять на выводы суда относительно удовлетворения или отказа в иске, а потому не является обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения настоящего дела», – поясняется в документе.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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