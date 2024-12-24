«Моторика» привлекла 100 млн рублей на подготовку IPO в 2026 году

Предполагается, что возврат инвестиций будет произведен в течение двух лет. Компания привлекла финансирование по льготной ставке – вдвое меньше, чем текущая ключевая ставка, но не менее 10% годовых.

Ранее компания собрала более 600 млн рублей в ходе раундов венчурных инвестиций. В августе 2019 года РФПИ инвестировал 200 млн рублей в «Моторику». Тогда сообщалось, что в результате сделки РФПИ получит долю не менее 25% от капитала компании, а представители фонда войдут в ее совет директоров. Ожидалось, что полученные средства «Моторика» направит на создание биоэлектрических многофункциональных протезов и стимулирование экспорта. До 2021 года компания собиралась разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе технологий искусственного интеллекта, а к 2025 году – выпустить роботизированный протез с подвижностью, идентичной двигательной способности руки.

В январе 2021 года ДФВТ вложил в «Моторику» 200 млн рублей, еще 100 млн рублей инвестировал РФПИ. Деньги планировалось потратить на разработку и совершенствование протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan и других решений в сфере инвазивных технологий. Средства предназначались для масштабирования производства, развития сервисной сети в России и других странах. Кроме того, «Моторика» собиралась открыть R&D-офис на базе медицинского центра Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

За 2021-2022 годы «Моторика» увеличила продажи протезов в 4,5 раза, а за первую половину 2023 года выпустила такой же объем продукции, как и за весь прошлый год. К активам компании проявляла интерес АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которая может приобрести долю в производителе бионических протезов в ходе процедуры IPO.

Тогда же «Моторика» анонсировала планы по выходу на IPO. Летом 2024 года стало известно, что компания сумела привлечь до 900 млн рублей в ходе pre-IPO. Предполагалось, что большая часть привлеченных средств пойдет на продолжение исследований и разработок, при этом «Моторика» может реализовать сделки M&A для увеличения доли на рынке. Имя инвестора не называлось, но осенью 2024 года закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Первая – Прямые инвестиции» под управлением УК «Первая» (входит в контур экосистемы Сбера) стал совладельцем доли в 10,16% компании.

Ранее ожидалось, что выход на биржу запланирован на 2026 год. «Моторика» уже вышла на публичный рынок: с 2023 года на Мосбирже торгуются облигации компании, агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило ей рейтинг BBB+.ru (средний уровень) со стабильным прогнозом.

По данным СПАРК-Интерфакс, компанией «Моторика» через ООО «МК «Хомо Ауктус» владеет структура РФПИ ППИТ-15 (доля в 25%), Андрей Давидюк (21,51%), Василий Хлебников (12,80%), Илья Чех (8,24%), Руслан Бабинцев (8,01%), Аркадий Фатеев (3,23%), а также ЗПИФ «Первая – Прямые инвестиции» (доля в 10,16%).В 2023 году выручка юрлица составила 1,858 млрд рублей, чистая прибыль – 685,8 млн рублей.