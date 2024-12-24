НЦЭСМП выпустил стандартные образцы для двух типов никотиновой кислоты

ФСО никотиновой кислоты будет фасоваться в упаковки по 100 мг. По данным ГРЛС, в России действует 16 регудостоверений на препараты с этим МНН, в частности, такие лекарства выпускают «Фармстандарт», «Дальхимфарм», «Велфарм», «Гротекс» и другие производители.

Средства используются для профилактики и лечения пеллагры – заболевания, обусловленного недостатком в организме ниацина или никотиновой кислоты и проявляющегося в дерматите, диарее и деменции. Также препараты применяются для комплексной терапии ишемических нарушений мозгового кровообращения, заболеваний сосудов конечностей и почек, осложнений сахарного диабета, заболеваний почек, гастритов с пониженной кислотностью и других патологий.

Стандартные образцы никотиновой кислоты для квалификации оборудования будут фасоваться по 250 мг. Согласно информации структуры НЦЭСМП – Института фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств, – вещество используется, в частности, для приготовления жидких фильтров для проверки шкалы оптической плотности при спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областях. Этот метод используется для количественного и качественного анализа лекарств, вспомогательных веществ, упаковочных и других материалов, применяемых в фармпромышленности.

Выпуск новых ФСО НЦЭСМП проводит второй раз за декабрь 2024 года. В начале месяца научный центр представил образцы для дорипенема и ламивудина. Первое вещество представляет собой синтетический антибиотик широкого спектра действия, второе – противовирусный препарат, который в составе комбинированной терапии с другими антиретровирусными средствами используется для лечения ВИЧ-инфекции.

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