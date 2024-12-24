Экс-главу НИИ вакцин и сывороток Маковского приговорили к 9 годам колонии

Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о коррупции в руководстве Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. Согласно материалам дела, временно исполнявший обязанности директора учреждения Евгений Маковский предпринял попытку получить незаконное денежное вознаграждение в размере около 20 млн рублей.

Предметом коррупционной сделки выступало продление контракта на дистрибуцию вакцины против COVID-19 «Конвасэл». Суд признал Маковского виновным и приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Его сообщник Игорь Рудых, выполнявший роль посредника в преступной схеме, получил восьмилетний срок в колонии особого режима.

Задержание Маковского было произведено в Москве в конце предшествующего года. Примечательно, что предыдущий руководитель института Виктор Трухин также находится под следствием. Его арест состоялся осенью 2023 года по обвинению в крупной растрате — почти 500 млн рублей. Данные правонарушения были обнаружены ФМБА в ходе стандартной проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

gxpnews