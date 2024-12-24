В Белоруссии за 1,5 млрд рублей создали производство онкопрепаратов

В свободной экономической зоне «Минск» запущено новое фармацевтическое производство. Предприятие компании «Онко Солюшнс» сосредоточится на изготовлении стерильных парентеральных форм противоопухолевых медикаментов, сообщают местные СМИ.

Производственный комплекс, в создание которого инвестировано свыше 50 млн белорусских рублей (~1,5 млрд рублей), способен выпускать полмиллиона флаконов препаратов ежегодно. В ассортимент войдут критически важные препараты, такие как азацитидин, кабазитаксел, пеметрексед и карфилзомиб, — с перспективой дальнейшего расширения продуктовой линейки.

Стратегическое значение проекта определяется его направленностью как на внутренний рынок Беларуси, так и на экспорт. Предполагается, что экспортная составляющая достигнет 80% от общего объема производства. География поставок охватит Россию, Казахстан, Армению, Киргизию и другие государства.

gxpnews