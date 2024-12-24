Экс-председателю Совета директоров ГК «Медполимерпром» дали новый срок

Экс-председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром» Джина Спектора приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Ранее он был признан виновным в посредничестве при передаче взятки экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Бывшего председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданина США российского происхождения Евгения (Джина) Спектора приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает «Интерфакс» из зала Московского городского суда.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме из-за секретности материалов дела: были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.