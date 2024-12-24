FDA одобрило новый препарат компании Vertex для лечения муковисцидоза

FDA одобрило новый комбинированный препарат Alyftrek компании Vertex Pharmaceuticals для лечения муковисцидоза. В отличие от существующих аналогов препарат можно принимать один раз в сутки.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Alyftrek (vanzacaftor + тезакафтор + deutivacaftor) для лечения муковисцидоза. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals, которая разработала лекарство.

Его механизм действия основан на модуляции CFTR — трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза. Из-за мутации в гене, кодирующем этот белок, нарушается транспорт соли и воды через клеточные мембраны. Это приводит к образованию густой слизи в легких, затрудняющей дыхание и вызывающей прогрессирующее повреждение их ткани.

Vanzacaftor и тезакафтор обеспечивают правильное формирование CFTR внутри клетки и беспрепятственную доставку белка на ее поверхность, где он может контролировать солевой и водный баланс. В свою очередь deutivacaftor выполняет роль усилителя функции CFTR, облегчая ток соли и воды через клеточную мембрану.

Регулятор принял решение на основе результатов III фазы самых масштабных клинических испытаний в истории лечения муковисцидоза, в которых приняли участие более 1000 пациентов из 20 стран мира. В ходе исследований SKYLINE 102 и SKYLINE 103 Alyftrek продемонстрировал такую же эффективность, как «Трикафта» (ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор).