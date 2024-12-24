Минздрав намерен привлечь аптечные сети к распространению информации о диспансеризации

Центр терапии и профилактической медицины Минздрава и Национальная фармпалата разработают стратегию сотрудничества. Планируется привлечь аптеки к информированию населения о диспансеризации. Медицинское сообщество также готово участвовать в создании скриптов и симптом-чекеров для фармспециалистов, которые помогут стандартизировать процесс фармконсультирования.

Необходимость расширения методов информирования населения о диспансеризации обсуждалась на профильной конференции «Врачи и фармацевты: коллеги или конкуренты». Директор Центра терапии и профилактической медицины (ФГБУ «НМИЦ ТПМ») Оксана Драпкина предложила включить аптечные сети в профилактический континуум Минздрава, передает корреспондент «ФВ». «Наша задача состоит в том, чтобы аптеки активно участвовали в распространении знаний о здоровом образе жизни и повышении грамотности в отношении здоровья», — сказала она.

Руководитель отдела укрепления общественного здоровья НМИЦ ТПМ Анна Концевая отметила, что ранее на базе центра анализировали концепцию ВОЗ Responsible Self-Care («Ответственное отношение к своему здоровью»), подчеркивающую роль фармацевта в профилактике заболеваний и информировании населения. Однако прямое внедрение этой концепции в российские реалии не предусмотрено официальными документами, отметила она. Исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина подтвердила, что фармспециалисты могут быть помощниками врачей, но их услуги пока находятся в «серой зоне» законодательства. «Фармконсультирование не запрещено, но и нет четкого понимания, как его оказывать, поэтому задача — выделить ту зону, в которой фармацевт может давать рекомендации, и законодательно ее утвердить», — пояснила она.

С чего предлагают начать

Неволина подчеркнула, что уже сейчас можно размещать QR-коды на интернет-витринах аптечных сетей, чтобы пользователи могли отсканировать их, получить информацию или перейти на сайт «Так здорово» (официальный портал Минздрава о здоровье).

Далее специалисты Минздрава призывают разработать алгоритмы и скрипты для фармацевтов и провизоров. Главный специалист по терапии Минздрава в Приволжском федеральном округе Татьяна Куняева заявила о необходимости разработать специальные скрипты (стратегии разговора) для фармацевтов и провизоров, основанные на клинических рекомендациях по различным нозологическим формам. «Они помогут сотрудникам аптек предоставлять пациентам информацию о важности профилактики и предложить соответствующие препараты», — отметила она.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Краснодарского края Ирина Ковригина, считает, что скрипты также будут полезны фармспециалистам в работе с уже имеющимися хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). Она подчеркнула, что безрецептурный отпуск большинства препаратов для лечения ХНИЗ является неправильным подходом. «Скрипты помогли бы первостольникам быстрее сориентироваться, дать грамотные ответы и отправить человека к врачу», — сказала она.

В НМИЦ ТПМ предложили также разработать симптом-чекеры — опросники, которые помогут фармспециалистам быстро определить степень опасности симптомов и принять решение о направлении пациента к врачу. «Пациенты теряют время, пытаясь самостоятельно справиться с симптомами заболевания, что приводит к осложнениям или обращению за экстренной медицинской помощью, фармспециалисты могли бы изменить эту ситуацию», — отметила главный специалист по терапии Минздрава Воронежской области Юлия Шарапова.

По итогам конференции было решено, что Центр терапии и профилактической медицины и Национальная фармпалата заключат соглашение о научно-практическом сотрудничестве в области профилактики заболеваний, разработают стратегию сотрудничества и «дорожную карту». Конкретные предложения будут подготовлены до конца текущего года.

Фото: freepik

Мария Гордеева

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