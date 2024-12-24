Союз производителей БАД оценил число карточек с нарушениями на маркетплейсах в 80 тысяч

Число нарушений при продаже БАД на маркетплейсах растет, рассказал директор Союза производителей БАД Иван Дындиков, выступая на отчетной конференции ААУ «СоюзФарма». В составе комплексных пищевых добавок эксперты находят вещества, запрещенные для ввоза в Россию. Отрасль ждет введения внесудебной блокировки сайтов-нарушителей в первой половине 2025 года.

то происходит на рынке БАД

Союз производителей БАД ожидает, что по итогам 2024 года объем рынка в денежном выражении увеличится на 6% и составит 136 млрд руб. В упаковках сегмент может показать небольшое снижение до 398 млн упак. (5%). Об этом рассказал директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков, передает корреспондент «ФВ». «Запросы потребителей переместились в сегмент более дорогих добавок — стоимостью от 1 тыс. руб. (+4%). Остальные категории не растут или падают, — сказал он. — Это отчасти связано с большей разборчивостью покупателей».

Снижается и доверие потребителей к маркетплейсам как каналам продаж добавок из-за реализации «серой» продукции. По данным Союза производителей БАД, через аптеки реализуется 70% добавок, через e-com 30%. При этом аптеки в 2024 году показали прирост продаж всего на 6%, фармацевтический e-com — на 45%, а маркетплейсы — на 60%.

«Мы видим массу всевозможных продуктов, товаров, которые биодобавками назвать нельзя в силу того, что в их составе есть запрещенные компоненты, лекарственные субстанции и гормональные препараты. Однако они реализуются под видом БАД. И есть отдельный пласт продукции, которая реализуется как комплексные пищевые добавки, но при этом визуально совершенно идентична зарегистрированным БАД», — отметил Дындиков.

Согласно ТР ТС 029/2012, комплексные пищевые добавки запрещены для розничной реализации, добавил Дындиков. «Это некие пищевые компоненты, которые используются в технологическом процессе для получения готовой продукции (пеногасители, разрыхлители, красители), но это не витамин D или C, не витаминный комплекс, но не пиперин или ашваганда». Дындиков продемонстрировал скриншоты с сайтов маркетплейсов, на которых продаются эти запрещенные вещества. «Например, вместе с вызовом Яндекс.Такси мне предложили приобрести добавку бренда Now витамин D 3 10 тыс. МЕ, который не может быть зарегистрирован как БАД в такой дозировке. Или добавку Kava Kava Extract 250 мг того же бренда — это перец опьяняющий, сильнодействующее вещество, за продажу и покупку которого в нашей стране может преследовать уголовная ответственность».

Что продают под видом БАД

Он отметил, что сейчас на маркетплейсах находится более 80 тыс. карточек с нарушениями, а еще в июле их было около 60 тыс. «Мошенническая схема с неверной идентификацией вводят в заблуждение не только потребителя, но и реализующее звено. Подобные продукты можно встретить не только в онлайне, но и на реальных витринах в косметических сетях, где рядом с БАД стоят комплексные пищевые добавки, — рассказал Дындиков. — Кроме того, существует большой канал «серого» ввоза, когда импортируется незарегистрированная в стране продукция в обход маркировки, таможенных ввозов. Я лично выявлял поддельные продукты, где не нужна экспертиза: по качеству типографии, пластика и колористики на этикетке видно, что это продукт неоригинальный».

Мошеннические схемы реализации добавок — один из факторов, который возвращает потребителей в аптечные учреждения, считает представитель Союза производителей БАД. В первой половине 2025 года отрасль ждет принятие законопроекта, который позволит Роспотребнадзору и Роскомнадзору заниматься внесудебной блокировкой сайтов, допускающих нарушения. «У отрасли колоссальный потенциал для роста. Если в доковидный период около 8—9% населения являлись постоянными потребителями БАД, то сегодня это 25—26%. Это четверть популяции, и нам есть куда расти: в Японии 92% населения — это постоянные потребители БАД, в Индии — около 86%, в США — около 80%, — сказал эксперт. — Внесудебная блокировка сайтов вкупе с терапевтическим назначением БАД может вывести рынок в новое качество».

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

pharmvestnik