Хедж-фонды хотят разобраться в фарме

Резкие взлеты и падения акций фармацевтических компаний заставляют крупнейшие хедж-фонды нанимать врачей, ученых и аналитиков, чтобы получить экспертную оценку перспектив рынка, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

2024 год запомнится резким колебанием акций фармкомпаний на фоне данных о своих финансовых результатах и ​​предоставлении информации о разных стадиях исследований лекарственных препаратов.

Например, 11 ноября акции ABBVIE упали на 11% после того, как компания объявила, что испытания препарата для лечения шизофрении на средней стадии провалились. В тот же день акции ее конкурента — Bristol Myers Squibb — выросли почти на 13%.

Акции Novo Nordisk, одной из крупнейших в Европе публичных компаний, выросли за день больше чем на 7% после опубликованного в ноябре прогноза на третий квартал, включающего более высокие, чем ожидалось, продажи ее флагманского препарата для снижения веса Wegovy.

Хедж-фонды, готовые тратить деньги, чтобы получить технологическое или исследовательское преимущество, вынуждены все больше погружаться в процессы в фармотрасли.

Некоторые крупнейших хедж-фонды даже стремятся нанимать врачей и ученых по всему миру, сообщили Reuters два источника, знакомые с hr-политикой этих фондов

По словам источников, среди этих фондов Balyasny, DE Shaw, Point72, Schonfeld, Qube и Squarepoint. Вместе они контролируют активы на сумму более $200 млрд. Сами фонды отказались от комментариев.

По словам другого рекрутера и двух инвесторов, хедж-фонды нанимают таких экспертов в исследовательские отделы для оценки перспектив роста компании, включая любые ранние стадии испытаний лекарственных препаратов, которые в конечном итоге имеют высокие шансы получить одобрение регулирующих органов.

Это не уникальный случай. Крупнейшие компании регулярно нанимают инженеров и метеорологов для отслеживания колебаний погоды, чтобы иметь четкую информацию о рынке электроэнергии.

Исследования и разработки в фармпромышленности будут расширяться еще и потому, что стоимость заимствований в экономике в целом начнет снижаться.

Найм хедж-фондами медицинских работников и ученых особенно усилился в США после процесса одобрения вакцины от COVID-19. За последние полгода эта тенденция распространилась на Европу и усилилась по мере развития возможностей искусственного интеллекта в фармацевтике.

Европейские компании в этом году столкнулись с высокой волатильностью в дни отчетности, и она существенно выше, чем восемь лет назад. Эксперты считают, что не последнюю роль в этом играют как раз хедж-фонды.

По данным исследовательской компании PivotalPath, на конец октября 2024 году фонды зафиксировали доходность в размере 8,5%, что превышает общую доходность отрасли, которая составила 7,6%.

gxpnews