ГК «ВИК» создает производство ветпрепаратов в московском технопарке «Алабушево»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запускается производство отечественных ветеринарных препаратов. Группа компаний «ВИК» разместит три производственные линии в технопарке «Алабушево», арендовав более 5 тысяч кв. м площади и создав свыше 70 рабочих мест.

«В промышленном технологическом парке «Алабушево», который ввели в эксплуатацию в начале 2024 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, оборудуют три линии для выпуска российских ветеринарных препаратов. Для локализации производства группа компаний «ВИК» арендовала более 5 тысяч кв. м в корпусах первой очереди и планирует создать свыше 70 рабочих мест», – заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Новый производственный комплекс, соответствующий стандартам GMP, станет стратегически важным объектом для развития ветеринарной отрасли и птицеводческого комплекса России. По словам исполнительного директора ГК «ВИК» Сергея Каспарьянца, планируемые объемы производства будут беспрецедентными для российского ветеринарного рынка.

Сам технопарк «Алабушево», где расположится производственная площадка, строится в две очереди с 2021 года. В корпусах первой очереди уже размещены производства комплектующих для нефтегазовой отрасли и медицинских изделий. Строительство второй очереди, начатое в третьем квартале, включает возведение двух производственных корпусов и офисного центра, с планируемым завершением в 2026 году. Это создаст дополнительно около 2500 рабочих мест в Зеленоградском административном округе.

Проект реализуется в рамках масштабной московской программы стимулирования создания рабочих мест, которая за четыре года охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами на строительство свыше 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, что привлечет инвестиции более 2 трлн рублей и создаст около 290 тысяч рабочих мест в различных секторах экономики столицы.

gxpnews