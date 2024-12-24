В Тюменском медуниверситете создали ланцет для диагностики пяти социально значимых заболеваний

Специалисты из Тюменского государственного медицинского университета разработали и запатентовали инновационное диагностическое устройство ланцетного типа, которое позволяет одновременно проводить экспресс-диагностику пяти социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза и вирусных гепатитов B и C.

Данное устройство отличается простотой использования — оно не требует специальной медицинской подготовки для проведения анализа. Конструкция обеспечивает одноразовое применение, что полностью исключает риск инфицирования при заборе биологического материала. Результаты исследования отображаются на специальных индикаторных полосках.

Планируется организовать распространение устройства через розничные аптечные сети и медицинские учреждения первичного звена. В дальнейшем разработчики намерены оптимизировать габариты прибора до размеров ручки для письма.

gxpnews