FDA одобрило дженерик противодиабетического препарата Виктоза от Novo Nordisk

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило выпускаемый компанией Hikma Pharmaceuticals дженерик препарата для лечения сахарного диабета Виктоза от Novo Nordisk.

Ранее в этом году в США был зарегистрирован другой брендированный дженерик препарата Виктоза. Речь идет о разработке Teva Pharmaceuticals.

Брендированные дженерики полностью идентичны оригинальному препарату и выпускаются с разрешения его производителя.

Виктоза (лираглутид) относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) первого поколения. В 2023 году FDA внесло его в перечень дефицитных препаратов, где он остается и на сегодняшний день.

Регулятор заявил, что уделяет приоритетное внимание изучению появляющихся дженериков дефицитных препаратов.

Инъекционный препарат Виктоза, предназначенный для введения один раз в сутки, применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа у взрослых и детей в возрасте от 10 лет.

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