Минздрав изменит порядок представления заявок на лекобеспечение подопечных «Круга добра»

Минздрав намерен внести изменения в порядок представления заявки на обеспечение лекарствами подопечных фонда «Круг добра». Время рассмотрения поступивших заявок предлагается увеличить с двух до пяти рабочих дней, в случае с лекарствами из резерва проверка документов займет один день.

Минздрав предложил внести изменения в Порядок представления заявки на обеспечение лекарствами или медизделиями конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе орфанным. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 6 января.

Изменения собираются внести в Приказ Минздрава России № 665н от 07.12.2023, которым утверждены правила представления заявок в фонд «Круг добра». Авторы документа предложили: если врачебная комиссия выносит заключение о необходимости незамедлительного обеспечения детей с орфанным заболеванием препаратом из резерва, то лекарство нужно предоставить не позднее второго рабочего дня со дня получения заявления от ребенка или его законного представителя.

Проектом также предлагается увеличить время рассмотрения поступивших в фонд заявок с двух до пяти рабочих дней, а если речь идет о лекарстве из резерва, то время проверка документов займет один день.

В перечень документов, прилагаемых к заявке на лекобеспечение, намерены добавить заключение врачебной комиссии или консилиума организации, подведомственной федеральному Минздраву. Кроме того, в заявку на предоставление лекарств и медизделий предлагается добавить пункты, которые уточняют единицу измерения препарата или медизделия и схему расчета потребности.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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