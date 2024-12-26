За два года в Индии 1394 партии лекарств отозваны из-за провальных тестов на качество

В Индии наблюдается рост числа отзывов лекарств из-за неудовлетворительных результатов тестов на качество: с 950 партий в 2019–2020 годах до предварительных 1394 в 2023–2024 годах. В этом году более 2900 образцов лекарств не прошли проверки качества, 282 из них были признаны поддельными или фальсифицированными, что привело к более чем 600 судебным преследованиям, пишет The Economic Times.

Как сообщила министр здравоохранения Ануприя Патель, с апреля 2023 года по март 2024-го 2988 образцов лекарств были признаны не соответствующими стандартам качества, а 282 образца лекарств были признаны поддельными или фальсифицированными.

В 2022 году Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) совместно с государственными инспекторами по контролю за лекарственными средствами (SDC) инициировали проверки на основе рисков фармпредприятий для оценки соответствия нормативным требованиям.

На данный момент проинспектировано более 500 предприятий. На основании результатов проверок государственные органы лицензирования предприняли более 400 действий, таких как выдача уведомлений о причинах, распоряжений о прекращении производства, приостановка, аннулирование лицензий/лицензий на продукцию и другое.

Ранее, в августе 2023 года, Министерство здравоохранения Индии оповестило о том, что проверки 162 заводов по производству лекарств, проведенные с декабря 2022 года, выявили «отсутствие тестирования поступающего сырья». Менее четверти из 8500 малых лекарственных заводов Индии отвечают международным стандартам производства лекарств, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В связи с этим было выпущено правительственное постановление, согласно которому местные игроки фармацевтической отрасли должны перейти на новые стандарты работы. «Производитель должен взять на себя ответственность за качество фармацевтической продукции, чтобы убедиться, что она пригодна для использования по назначению, соответствует требованиям лицензии и не подвергает пациентов риску из-за недостаточной безопасности, качества или эффективности», – говорится в документе от 28 декабря 2023 года.

gxpnews