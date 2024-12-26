В Белоруссии продают помещения первой частной сети аптек в стране

В центральной части Минска на аукцион выставлены два объекта недвижимости, ранее принадлежавшие компании «Белфарм» — пионеру частного аптечного бизнеса в Беларуси. Объекты расположены в непосредственной близости от знаковых культурных учреждений столицы — Суворовского и Большого театров, по адресам Богдановича 25 и 27, сообщает издание Realt.

Наиболее примечательное помещение площадью 255,8 кв. м на Богдановича 27, где некогда располагалась аптека «Белфарм», приобретенное компанией еще в 1997 году, сейчас оценивается в 1,77 млн белорусских рублей (около $513 тысяч).

Второй объект площадью 155,2 кв. м, также купленный в 1997 году, выставлен за 1,1 млн белорусских рублей (порядка $320 тысяч). Оба помещения имеют административное назначение и являются частью исторического здания, что предполагает особые требования к их реконструкции.

«Белфарм», основанный в начале 90-х предпринимателем Андреем Щебровым, стал первопроходцем в сфере частного фармацевтического ритейла и импорта зарубежных медикаментов в Беларусь. Первая коммерческая аптека сети открылась весной 1992 года в Минске на Якуба Коласа, 43, предлагая помимо лекарств косметическую продукцию известных брендов.

Пик успеха компании пришелся на рубеж тысячелетий, когда «Белфарм» участвовал в международной программе ООН по обмену товаров на иракскую нефть. К 2010 году сеть занимала второе место после государственной «Фармации». Однако в последующее десятилетие компания утратила лидирующие позиции под натиском новых игроков рынка, а в 2022 году аптеки «Белфарма» были поглощены сетью «Остров Здоровья». Теперь помещения компании продаются для погашения задолженностей, торги назначены на 28 декабря.

gxpnews