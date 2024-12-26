Количество аптек в сети «Ригла» достигло 5 тысяч

Одна из крупнейших аптечных сетей России — «Ригла» — достигла значимого рубежа в своем развитии, запустив пятитысячную торговую точку под брендом «Здравсити Аптека» в московском жилом комплексе. Новая аптека предлагает клиентам более 6500 наименований товаров, а также возможность получения заказов с маркетплейса Здравсити.ру, ассортимент которого превышает 50 тысяч позиций, сообщает New retail.

За 23 года работы, начиная с открытия первой аптеки в 2001 году, компания существенно расширила географию присутствия и теперь управляет точками продаж в 71 регионе РФ, включая территории Дальневосточного и Южного федеральных округов. Под управлением компании находятся бренды «Ригла», «Будь Здоров!», «Здравсити Аптека» и «Живика».

По словам генерального директора сети Бориса Попова, компания демонстрирует стабильный рост: в 2020 году была открыта трехтысячная аптека в Ростове-на-Дону, через три года — четырехтысячная в Воронеже. В настоящее время, с учетом недавних сделок по слиянию и поглощению, общее количество торговых точек сети превысило 5400. Руководство компании планирует дальнейшее расширение присутствия в новых регионах страны, сохраняя лидирующие позиции на рынке фармацевтического ритейла.

В начале декабря 2024 года «Ригла» расширила свое присутствие в Южном федеральном округе, завершив приобретение сети «Норма» в Ростовской области. Из 28 точек локальной сети в собственность «Риглы» перешли 23 наиболее рентабельные аптеки, демонстрирующие среднемесячную выручку в 1,9 млн рублей каждая.

В текущем году «Ригла» впервые за несколько лет уступила первое место в рейтинге крупнейших сетей России сети «Апрель». Доля рынка «Апреля» достигла 7,71% (у «Риглы» — 7,5%), а количество точек лидирующей сети составляет порядка 7900.

gxpnews