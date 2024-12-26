Китайская WuXi продает подразделение в США из‑за законодательных ограничений

Китайская компания WuXi AppTec сообщила, что ее дочерние компании подписали соглашение с американской частной инвестиционной компанией Altaris LLC о продаже подразделения по производству препаратов для клеточной и генной терапии WuXi Advanced Therapies. Сумма сделки не сообщается.

Деятельность WuXi AppTec, наряду с другими китайскими компаниями, подпадает под действие нового американского законодательства, направленного на усиление ограничений в США из соображений национальной безопасности.

В сентябре Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещавший заключение федеральных контрактов с китайскими компаниями и их контрагентами.

Законопроекты направлены на защиту медицинских, в том числе генетических данных граждан США, а также на снижение зависимости от Китая в области фармацевтического производства и проведения исследований.

WuXi также намерена продать компании Altaris LLC свое британское Oxford Genetics.

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