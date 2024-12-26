AstraZeneca отзывает заявку на регистрацию препарата для лечения рака легкого

Компания AstraZeneca приняла решение об отзыве заявки на регистрацию экспериментального препарата датопотамаб дерукстекан в Евросоюзе.

Препарат был разработан совместно с японской компанией Daiichi Sankyo для лечения рака легкого. Ранее в этом месяце Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) признало его революционно новым препаратом, позволяющим лечить один из видов рака легкого, при котором другие методы лечения оказались неэффективны.

В своем заявлении AstraZeneca сообщила, что решение было принято после получения отзыва от Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам. Заявка на регистрацию препарата была подана на основе результатов исследования III фазы ТROPION-Lung01.

Результаты данного исследования неоднократно становились причиной падения акций компании, последний раз — в сентябре, когда выяснилось, что препарат не обеспечивает значимого улучшения показателей общей выживаемости.

Препарат относится к перспективному классу конъюгатов антител с лекарственными веществами (ADC). Моноклональное антитело в составе препарата связывается с мишенью на поверхности опухолевой клетки, уничтожаемой под действием химиотерапевтического вещества.

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