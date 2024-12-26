Более 1 млн упаковок ривароксабана выпустила на рынок «Озон Фармацевтика»

С 5 декабря 2024 года Группа «Озон Фармацевтика» отгрузила дистрибуторам более 1 млн упаковок нового препарата с МНН ривороксабан. Препарат реализуется как в розничном аптечном сегменте, так и через систему государственных закупок для обеспечения больниц и клиник. Это альтернатива дорогостоящему оригинальному препарату, позволяющая значительно оптимизировать затраты на терапию антикоагулянтами.

Отечественный препарат стал одним из первых дженериков препарата с действующим веществом ривароксабан, самого продаваемого препарата на розничном коммерческом рынке России в денежном выражении (14,7 млрд за 10 месяцев 2024 года, по данным AlphaRM). Оригинальный препарат на протяжении нескольких лет был абсолютным лидером по продажам на розничном рынке: по итогам января-октября 2024 г. он занимает более 30% денежного объёма рынка в группе антикоагулянты, а продажи в денежном выражении продолжали расти (на 25%, по данным RNС Pharma). Оригинальный препарат входит также в ТОП-10 брендов в государственном сегменте в денежном выражении – за 10 месяцев 2024 года объем его реализации превысил 9 млрд рублей (по данным AlphaRM).

Ривароксабан входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во множество клинических рекомендаций Минздрава России. Выпуск отечественного дженерика с действующим веществом ривароксабан позволяет сократить затраты на лечение в несколько раз.

Препарат относится к группе «новые оральные антикоагулянты» (НОАК) и имеет широкий спектр показаний к применению: профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий; лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии; профилактика рецидивов ТЭЛА и ТГВ; профилактика венозных эмболий при ортопедических операциях. Пациентам с фибрилляцией предсердия требуется длительное применение антикоагулянтной терапии (АКТ).

Препарат представлен в широкой линейке стандартных дозировок: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 15 мг и 20 мг. Преимущество отечественного ривароксабана для пациентов, которым требуется длительная терапия, — доступная цена и наличие уникальной большой упаковки (120 таблеток), которая позволяет оптимизировать расходы и повысить комплаентность пациентов (приверженность лечению, т.е. соответствие между поведением пациента и рекомендациями врача).

remedium