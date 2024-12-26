Правительство определило условия нацрежима при госзакупках

Правительство определило условия национального режима при осуществлении государственных закупок. Постановление вводит запрет или ограничение на закупку товаров из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юрлицами. Еще устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.
Правительство опубликовало постановление № 1875 от 23.12.2024, которым утверждены меры по предоставлению национального режима при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
Документ устанавливает запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юридическими лицами. Согласно приложению к постановлению, к таким товарам в том числе относятся:
- аппараты искусственной вентиляции легких с кодами 232870 и 232890;
- мебель медицинская;
- изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок);
- аппараты дыхательные автономные;
- средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок).
Полный список содержит 151 пункт, лекарств в нем нет.
В перечень товаров, работ и услуг из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на госзакупки, вошли:
- препараты лекарственные;
- холодильники фармацевтические;
- медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты;
- бинты стерильные и нестерильные марлевые;
- маски марлевые стерильные и нестерильные;
- трости опорные;
- повязки и покрытия раневые, покрытые и непокрытые лекарственными средствами, салфетки антисептические спиртовые;
- подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон;
- спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные, спирты жирные промышленные;
- тальк и прочие присыпки для детей;
- кремы детские;
- реактивы химические общелабораторного назначения;
- продукты разные химические, не включенные в другие группировки;
- протезы внешние;
- туторы верхних и нижних конечностей;
- корсеты, реклинаторы, обтураторы;
- приспособления ортопедические прочие;
- вкладные корригирующие элементы;
- средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки;
- коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей.
Полный список содержит 465 пунктов.
Документом устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Кроме того, постановление устанавливает перечень информации и документов, которые подтверждают страну происхождения указанных товаров.
Ранее Госдума приняла закон, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС. Отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik