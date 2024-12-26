Суд огласил приговоры экс-чиновницам Минпромторга Колотиловой и Покидышевой

Оглашен приговор экс-чиновницам Минпромторга Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также их сообщникам. Им назначили сроки лишения свободы и взыскали 450 млн 600 тыс. руб. Фигурантов признали виновными в мошенничестве и хищении средств, которые были выделены на реализацию госпрограммы «Фарма-2020».

Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольге Колотиловой и ее экс-заместителю Ольге Покидышевой, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Колотилову и Покидышеву приговорили к 6 годам и 8 месяцам с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего советника Олимпийского комитета РФ Алексея Власенко приговорили к 7 годам лишения свободы. Еще двух фигурантов дела — Эльмиру Зубкову и Артема Вашурова — приговорили к 6,5 года и к 6 годам и 10 месяцам колонии соответственно. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).