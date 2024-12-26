Novo Nordisk получила одобрение FDA на первый подкожный препарат от гемофилии

FDA одобрило препарат Alhemo компании Novo Nordisk для профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А и В. В клинических испытаниях препарат показал снижение частоты кровотечений на 86% по сравнению с контрольной группой.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Alhemo (concizumab) компании Novo Nordisk для профилактики и снижения частоты кровотечений при гемофилии А и В. Об этом сообщила пресс-служба датского фармгиганта.

Alhemo — первое лекарство для подкожного введения, зарегистрированное по этому показанию. Его будут применять для лечения пациентов, у которых развились антитела, нейтрализующие действие терапии факторами свертывания крови — специальными белками, которые отвечают за процесс образования тромба.

Всего существует 13 факторов свертывания крови, которые обозначаются римскими цифрами. Из-за генетических мутаций при гемофилии А отсутствует или неправильно функционирует фактор VIII, при гемофилии В — фактор IX. Без этих белков организм теряет способность формировать кровяные сгустки, вызывая продолжительные кровотечения.