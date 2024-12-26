FDA отозвало разрешение на использование четырех препаратов против COVID-19

FDA отозвало разрешение на экстренное использование четырех препаратов моноклональных антител от COVID-19 (bebtelovimab, «Эвушелд», sotrovimab и REGEN-COV). Регулятор указал на истечение их срока годности и неэффективность против новых вариантов коронавируса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало разрешение на экстренное использование четырех препаратов от COVID-19. Об этом сообщается на сайте регуляторного органа.

Отзыв коснулся лекарственных средств bebtelovimab от компании Eli Lilly, «Эвушелд» (тиксагевимаб + цилгавимаб) от AstraZeneca, sotrovimab от GSK и REGEN-COV (casirivimab + imdevimab) от Regeneron. Все они представляют собой моноклональные антитела — идентичные белковые молекулы, клонированные в лабораторных условиях на основе одной и той же родительской иммунной клетки. Их главное свойство заключается в распознавании и нейтрализации конкретных антигенов.