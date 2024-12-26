Объем выпущенных в ноябре лекарств установил рекорд в деньгах

Аналитики RNC Pharma представили данные об объеме производства готовых лекарств за первые 11 месяцев 2024 года. Относительно этого периода прошлого года динамика составила 16,2% в рублях. Всего в обращение российские фармкомпании выпустили примерно 3,75 млрд упак. готовых препаратов. Общий рублевый объем выпущенной продукции в ноябре 2024 года установил рекорд, предыдущий максимум фиксировали в декабре 2020 года.

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по ноябрь 2024 года составил 753,8 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), поделились в аналитической компании RNC Pharma. Относительно аналогичного периода 2023 года динамика достигла 16,2% в рублях. Локализованные в России фармкомпании выпустили в обращение около 3,75 млрд упак. готовых препаратов, что эквивалентно 75,93 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). По сравнению с январем—ноябрем 2023 года натуральная динамика находилась на уровне 1% в упаковках и порядка 3,8% в минимальных единицах.

Общий рублевый объем выпущенной продукции в ноябре 2024 года установил абсолютный рекорд. В этом месяце было отгружено готовых препаратов на сумму 80,3 млрд руб. — это на 19,7% больше, чем по итогам ноября прошлого года. Натуральная динамика не выходит из зоны отрицательных значений четвертый месяц подряд. Так, относительно ноября 2023 года показатель прироста в упаковках составил -6,4%. Это стало абсолютным минимумом 2024 года, динамику ниже аналитики фиксировали только в марте (-7,3%).

Суммарно локализованные в России фармкомпании в ноябре 2024 года произвели порядка 353,2 млн упак. готовых лекарств. Динамика в минимальных единицах примерно соответствует приросту в упаковках, здесь в анализируемом периоде фиксируется -4%. Всего в последнем осеннем месяце рынок получил 7,26 млрд МЕД.

Абсолютными лидерами с точки зрения суммарного натурального объема производства в ноябре были небрендированные препараты: «Бисопролол», «Парацетамол» и «Нафтизин». Каждое из лекарств выпускалось тиражом от 6 до 8 млн упак., объем обеспечивается значительным количеством предприятий. Так, «Парацетамол» производили сразу 11 корпораций, максимальный объем обеспечил «Фармстандарт». Но общая долгосрочная динамика все же была отрицательной: -17% к ноябрю 2023 года (в упаковках). Из числа топовых небрендированных препаратов в анализируемом периоде кратный показатель роста показывал только «Дротаверин» (рост в 6,2 раза). Разные формы препарата выпускали одновременно восемь разных производителей, наибольшие объемы обеспечивали «Велфарм» и «Органика».

По данным аналитиков, максимальными темпами роста характеризовались в основном брендированные продукты. Так, выпуск «Эргоферона» («Материа Медика») увеличился по сравнению с ноябрем 2023 года в 4,6 раза в упаковках. Производство разных форм препарата «Мирамистин» («Инфамед») увеличилось за год в 4,4 раза. Третий результат показывает «Верошпирон» (Gedeon Richter) — в 4,1 раза.

«Верошпирон» интересен тем, что здесь не только выросли объемы выпуска, но и на одно SKU (Stock Keeping Unit — уникальный код, описывающий единицу ассортимента) расширилась выпускаемая номенклатура. Аналитики также отмечают результат по препаратам «Конкор» (Merck KGaA) и «Трекрезан» («Гротекс»). В первом случае общий натуральный объем вырос в 3,4 раза (в упаковках), несмотря на то, что общая произведенная номенклатура в 2024 году была значительна уже. Выпуск «Трекрезана» в обращение вырос в 2,2 раза.

Рис. Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 года—ноябрь 2024 года в натуральном (упак.) и денежном (руб., включая НДС) выражении



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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