В клинрекомендации по лечению ожирения впервые включен семаглутид

Согласно определению, ожирение – хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме, представляет угрозу здоровью, а также является основным фактором риска ряда других хронических заболеваний (сахарный диабет II типа и сердечно-сосудистые заболевания).

В разделе с эпидемиологическими данными прописано, что ожирение выступает в качестве одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире. По данным ВОЗ, в 2016 году более 1,9 млрд взрослых имели избыточный вес, 650 млн из них страдали ожирением – такую же статистику организация привела и за 2020 год. В России на 2016 год доля людей с избыточной массой тела составляла 62%, с ожирением – 26,2%. Кроме того, в 2019 году Роспотребнадзор представил доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в котором среди прочего зафиксировано, что за 2011–2018 годы распространенность ожирения среди детей возросла на 27,4%, среди подростков – на 66,5%.

Критериями для постановки диагноза служит физикальное обследование, а также значение индекса массы тела (ИМТ) больше 30 кг/м2. Однако в обновленную версию клинрекомендаций добавлено уточнение, что ИМТ не используется для диагностики ожирения у пожилых людей, спортсменов, людей с чрезмерно развитой мускулатурой, беременных женщин, пациентов с ампутированными конечностями и выраженными отеками, так как в этих случаях данный показатель не сможет корректно отразить содержание жировой ткани в организме. Кроме того, при осмотре кожных покровов пациентов с ожирением врачам следует обратить внимание на наличие стрий, участков гиперпигментации кожи, характер оволосения с целью выявления признаков эндокринных заболеваний.

Одним из методов консервативного лечения является оптимизация двигательной активности, а также физическая реабилитация. Такой метод может позволить снизить порядка 5–10% веса в год до оптимального уровня и позволит удерживать достигнутые результаты в течение длительного периода. Медикаментозная терапия может быть назначена в случае, когда иные способы лечения не позволяют достичь желаемых результатов.

Так, например, включенный в КР семаглутид позволяет прийти к устойчивому снижению массы тела путем уменьшения потребления калорий и, в частности, пищи с высоким содержанием жиров, снижения чувства голода и тяги к еде. В ряде случаев пациентам с ожирением может быть показано хирургическое лечение с целью уменьшения объема желудка и, как следствие, сокращения количества потребляемой пищи. Такой метод может быть актуален для людей с сопутствующими избыточной массе тела заболеваниями в тяжелой форме.

В ноябре 2022 года датский производитель инсулинов Novo Nordisk уведомил Росздравнадзор о планах по прекращению поставок в РФ препарата Оземпик (семаглутид), являющегося первым лекарством подобного рода. Несмотря на то что препарат должен был импортироваться в страну до конца 2023 года, его остатки полностью пропали с полок российских аптек уже в марте 2023 года. В июне 2023-го отечественная фармкомпания «Герофарм» получила разрешение на проведение клинических исследований I фазы дженерика Оземпика.

В декабре 2023 года «Герофарм», а также российский производитель «Промомед» получили принудительные лицензии на выпуск дженериков Оземпика, хотя его основное действующее вещество – семаглутид – защищено патентом до 2031 года, а еще два компонента лекарства – до 2025 и 2038 годов.

Первый дженерик Семавик от «Герофарм» зарегистрирован в октябре 2023 года, в том же месяце регудостоверение на свой аналог Квисенту получил «Промомед». «ПСК Фарма» зарегистрировала свой воспроизведенный препарат Инсудайв в июле 2024 года.

В начале октября «Промомед» и «Герофарм» зарегистрировали еще два препарата с семаглутидом – Велгия и Семавик Некст, однако они являются аналогом другого лекарства датской фармкомпании – Wegovy, разработанного специально для пациентов с избыточной массой тела и ожирением.

Спустя месяц Правительство РФ предоставило принудительную лицензию на семаглутид компании «ПСК Фарма», получившей право использовать охраняемые российскими патентами и принадлежащие Novo Nordisk изобретения без согласия самого владельца интеллектуальной собственности.