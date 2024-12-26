Структура ГК «Р-Фарм» приобрела 49,9% в сети клиник «Центр ЭКО»

По информации Vademecum, АО «Эко Холдинг», входящее в группу компаний «Р-Фарм», приобрело долю в размере 49,9% в сети клиник вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) «Центр ЭКО». Ранее единоличным собственником сети был ее основатель Сергей Лебедев.
Сумма сделки не раскрывается. В СПАРК-Интерфакс изменения в структуре владения в связанных с сетью клиники юрлицах пока не отражены, но 21 декабря 2024 года в системе появилась запись о подаче заявлений по внесению изменений в учредительные документы юрлиц.
Сеть клиник «Центр Эко» основана в 2012 году и сейчас насчитывает 35 филиалов в 34 городах России. По итогам 2024 года в сети, как планируется, будет выполнено 6 тысяч циклов ВРТ. Выручка 25 отображенных в СПАРК-Интерфакс юрлиц сети в 2023 году превысила 1,45 млрд рублей.
Всего в России циклы ВРТ проводятся примерно в 330 клиниках ЭКО, причем около 70% из них – частные. Объем рынка в стране оценивается в 25–27 млрд рублей. Крупнейший оператор сегмента – сеть клиник «Мать и дитя» Марка Курцера.
В сегменте ВРТ интересы ГК «Р-Фарм» тоже представлены. Так, группа имеет регистрационные удостоверения на микрожидкостные чипы для сортировки сперматозоидов и на автоматизированное решение неинвазивного пренатального тестирования. Также ГК в разное время анонсировала планы по дистрибуции планшетного инкубатора для процедур искусственного оплодотворения и сред для подготовки гамет и культивирования эмбрионов в процедурах ЭКО.
Фото: vk.com/centreco