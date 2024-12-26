FDA одобрило дженерик Hikma на диабетический препарат Victoza от Novo Nordisk

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США одобрило дженерик препарата Victoza (лираглутид) от датской Novo Nordisk. Так же, как и референтный препарат, Liraglutide от Hikma Pharmaceuticals предназначен для контроля уровня глюкозы у пациентов от 10 лет и старше с сахарным диабетом 2 типа.

Компания Hikma объявила, что «рада получить одобрение FDA на запуск этого важного лекарства и обеспечить более широкий доступ и большую доступность для пациентов, которые в нем нуждаются». Ожидается, что препарат станет доступен по всей стране до конца года.

Препарат для лечения диабета Victoza пользуется огромным спросом и находится в списке дефицитных с 2023 года в США. В России, согласно ГРЛС, зарегистрированы восемь препаратов с МНН лираглутид. Помимо трех препаратов от Novo Nordisk (Victoza, Saxenda и Sultofay (инсулин деглудек+лираглутид)), поставки которых не производятся, это российские «Энлигрия» («Промомед»), «Квинлиро» («Биохимик»), «Шугалес» и «Весфол» («ПСК Фарма»), а также иранский «Мелитид» (CinnaGen).

gxpnews