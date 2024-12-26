Собянин: в Москве почти 100% рецептов обеспечиваются необходимыми препаратами

В ходе ежегодного доклада перед Московской городской думой мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о текущей ситуации с лекарственным обеспечением населения. По его словам, московские аптечные учреждения и склады располагают запасом, достаточным для покрытия потребностей на ближайшие 4-5 месяцев.

В том числе, в Москве насчитывается порядка двух миллионов получателей льготных препаратов, что в пересчете на отдельные дозировки составляет полтора миллиарда единиц. Для бесперебойного снабжения такого количества нуждающихся городские власти формируют существенные резервы на срок до полугода, заявил Собянин.

Он также отметил, что 99,98% рецептов обеспечиваются необходимыми препаратами. Для случаев отсутствия определенных лекарств в городских аптеках внедрен механизм денежной компенсации по рыночной стоимости, позволяющий пациентам приобретать необходимые медикаменты в любой удобной аптеке. При возникновении вопросов относительно лекарственного обеспечения жители могут обращаться напрямую в департамент здравоохранения Москвы, заключил мэр.

gxpnews