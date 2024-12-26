Abbott и DexCom достигли соглашения по патентным спорам о глюкометрах

Abbott Laboratories и DexCom достигли соглашения об урегулировании всех патентных споров по устройствам непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Достигнутое соглашение позволяет закрыть все дела, находящиеся на рассмотрении в судах и патентных ведомствах разных стран, а также налагает на стороны обязательство об отказе от судебных исков по патентным спорам в течение следующих 10 лет.

На протяжении многих лет Abbott и DexCom неоднократно обвиняли друг друга в нарушении патентных прав.

В рамках соглашения Abbott предоставила DexCom международную простую, полностью оплаченную лицензию без уплаты роялти на определенные патенты.

Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств между сторонами.

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