Обнаружен новый биомаркер клеточного старения Ученые из клиники Майо установили, что рецептор интерлейкина-23 (IL-23R) является важным биомаркером клеточного старения. Эксперименты выявили тенденцию к повышению уровня IL-23R в крови с возрастом, а применение сенолитиков, обладающих способностью уменьшать количество сенесцентных клеток, способствовало снижению данного биомаркера. Результаты исследования IL-23R is a senescence-linked circulating and tissue biomarker of aging (IL-23R — биомаркер старения, обнаруживаемый в кровотоке и тканях) были опубликованы в журнале Nature Aging. Целью исследования было выявление биомаркеров старения и измерение их чувствительности к различным препаратам у мышей разного возраста. C помощью панели Olink Target 96 был проведен анализ 92 белков плазмы крови, 25 из которых не поддавались обнаружению или содержались в низких концентрациях. Методом ПЦР в реальном времени провели исследование тканей (почки, печень, селезенка, кора головного мозга, жировая клетчатка и легкие) на наличие экспрессии 21 гена, регулирующего выработку сенесцентными клетками интерлейкинов, воспалительных цитокинов и факторов роста. По результатам анализа выяснилось, что IL-23R по многим параметрам характеризуется наиболее очевидной постоянной связью со старением. Повышение уровня IL-23R по мере старения наблюдалось как у мышей, так и у людей при наличии устойчивого ответа на терапию сенолитиками. Сильная корреляция между IL-23R и другими установленными маркерами старения позволяет говорить о том, что данный рецептор представляет собой достоверный биомаркер повышения нагрузки сенесцентных клеток на организм. Его можно рассматривать как новый перспективный объект исследований, в том числе в области профилактики заболеваний, связанных со старением. remedium