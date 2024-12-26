Инновационное производство БАДов запустят в Кондопожском районе в 2025 году

В поселке Березовка Кондопожского района Карелии в 2025 году планируется запуск инновационного завода по производству биологически активных добавок (БАД). Об этом сообщил в своем Телеграм канале глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев, он посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ.

В настоящее время компания-подрядчик «Свартехком» ведет монтаж металлоконструкций, стеновых панелей и кровли двух корпусов. Оборудование для завода закуплено у китайских производителей. На заводе будут производить не только БАДы, но и косметику и детское питание из ламинарии и фукуса, добываемых в Белом море.

Ранее компания «Биомедицинские инновационные технологии» перерабатывала морские ресурсы в Тверской области. После запуска нового завода часть производства будет перенесена в Карелию, что позволит снизить издержки на логистику и расширить ассортимент. Завод строится по концессионному соглашению, по которому собственность на объекты недвижимости будет принадлежать республике, а инвестор получит право аренды на длительный срок. Планируется создать 80 рабочих мест, а налоговые поступления в региональный бюджет составят 130 млн рублей в год.

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