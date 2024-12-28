«Аптечная сеть 36,6» приобрела «Мицар-Н»

Аптечная сеть «36,6» завершила сделку по покупке аптечной сети «Мицар-Н». Теперь она принадлежит пополам компаниям «Аптека-А.В.Е» и «Аптека-А.В.Е.-1», оба юрлица аффилированы с «36,6». Гендиректор «Мицар-Н» Олег Щеглов сохранит свою должность.

Аптечная сеть «36,6» приобрела сеть «Мицар-Н», следует из данных СПАРК-Интерфакс. Теперь компания наполовину принадлежит «Аптеке-А.В.Е» и наполовину «Аптеке-А.В.Е.-1», оба юридических лица аффилированы с ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Учредители компании — Артур Беленко и Олег Щеглов — ранее владели каждый 50% сети. После продажи Щеглов сохранил должность генерального директора «Мицар-Н». Партнерам также принадлежит ООО «Мицар» и ООО «Ульмас-А», обе компании имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами.

В аптечную сеть «Мицар-Н» входят 73 точки, которые находятся в Москве и Московской области, Твери, Нижегородской и Ярославской областях. По данным аналитической компании AlphaRM, общий объем продаж сети составляет 1,4 млрд руб.

Благодаря покупке количество точек ПАО «Аптечная сеть 36,6» увеличилось до 2 277. Доля сети в Москве выросла с 18,97 до 19,31%, в Московской области — с 16,59 до 17,09%, а в Тверской области — с 11,89 до 11,99%.

В «36,6» комментировать сделку отказались.

В ноябре текущего года «Аптечная сеть 36,6» завершила сделку по покупке мурманской сети «Аптека для бережливых». По франшизе сети сейчас работают более 30 аптек в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманске, Мурманской области, Великом Новгороде, Калининграде и в Московском регионе.