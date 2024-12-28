По иску ВТБ с компаний сети «Аптека от склада» взыскали более 2 млрд руб

Суд взыскал в пользу банка ВТБ более 2 млрд руб. с компаний, входивших в обанкротившуюся сеть «Аптека от склада». Требования к ответчику ООО «Шаврин и Годовалов» суд выделил в отдельное производство. Третьими лицами по делу привлечены банкротящийся фармдистрибьютор ООО «Годовалов» и его конкурсный управляющий Михаил Проровский.

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску банка ВТБ 2,13 млрд руб. с 71 компании, которые входят в обанкротившуюся сеть «Аптека от склада». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Основной долг составил 2,05 млрд руб., неустойка — 76 млн руб. и расходы по оплате госпошлины по иску — 200 тыс. руб. Кроме того, требования к ответчику ООО «Шаврин и Годовалов» суд выделил в отдельное производство. В отношении этой компании введена процедура банкротства.