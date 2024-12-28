ФМБА зарегистрировало ЛП для лечения рака предстательной железы

В России зарегистрирован новый радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», предназначенный для лечения рака предстательной железы. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный препарат, разработанный на базе отечественного сырья.

«Ракурс» обладает двойным действием: он уничтожает метастазы в костях и помогает облегчить болевой синдром, что может снизить необходимость в обезболивающих средствах. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы, что обеспечивает высокую локализацию противоопухолевого эффекта.

Разработка препарата осуществлялась в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Ожидается, что «Ракурс» сможет расширить свои показания для лечения метастатического поражения костей при других локализациях опухолей.

«Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан Российской Федерации. Радионуклид [223Ra] поставляется Государственным научным центром «НИИ атомных реакторов» – крупнейшим российским научно-исследовательским экспериментальным комплексом атомной энергетики, входящим в Научный дивизион Госкорпорации «Росатом».

Препарат применяется для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей. Дополнительно необходимо отметить, что ФНКЦРиО ФМБА России подтверждает высокое звание флагмана протонной терапии в России. Если в 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в Центре, составляло 350 человек в год, то за 2024 год уже пролечено 1010 человек», говорится в сообщении.

gxpnews