Росздравнадзор: Более 13 миллионов флаконов физраствора введено в гражданский оборот за последние 10 дней

За последние 10 дней на территории Российской Федерации в гражданский оборот введено более 13 млн флаконов физраствора, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. По данным системы МДЛП, на сегодняшний день остатки препарата составляют более 85 млн флаконов.

«Лекарственное средство Натрия хлорид активно вводится в гражданский оборот производителями и поставляется в аптечную и лечебную сеть. Росздравнадзор продолжает контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением во всех регионах страны», говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин отметил, что задержки в поставках связаны с тем, что Министерство промышленности и торговли и Минздрав не своевременно приняли решения по ценам на упаковку.

gxpnews