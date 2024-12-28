Eli Lilly вырывается вперед

Уже два года новости о препаратах, снижающих вес, остаются самой «горячей» темой не только для фармотрасли, но и для финансистов и лайфстайл изданий. Тема, похоже, надолго с нами, поскольку эти препараты могут, если не изменить, то как минимум оказать значительное влияние на многие отрасли, помимо здравоохранения. Интерес вызывает и конкуренция двух главных производителей таких препаратов — Novo Nordisk и Eli Lilly. Последний, похоже, вырывается вперед, хотя вышел на рынок позже.

Аналитики считают, что в следующее десятилетие глобальный рынок препаратов от ожирения может достичь $150 млрд в год. Великобритания является одним из самых крупных европейских рынков, где и Wegovy, и Mounjaro запустили свои продукты. В Великобритании, по данным государственной статистики, около двух третей взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением.

По данным интернет-аптек, британцы, которые сами платят за лекарства от ожирения, все чаще выбирают Mounjaro компании Eli Lilly, а не Wegovy Novo Nordisk. Похоже, что американский производитель догоняет своего европейского конкурента.

Mounjaro привлекателен из-за его более высокой эффективности, сообщили агентству Reuters шесть интернет-аптек. То есть преимущество Novo Nordisk как первопроходца оспаривается в Великобритании, хотя цены на Mounjaro в некоторых аптеках на 40% дороже, чем Wegovy.

«Mounjaro сейчас значительно опережает Wegovy», — заявил генеральный директор Chemist4U Джеймс О’Лоан. Chemist4U и другой интернет-продавец Simple Online Pharmacy подсчитали, что в настоящее время около 500 тыс. человек в Великобритании покупают Mounjaro или Wegovy в частных интернет-аптеках.

Mounjaro, в отличие от Wegovy, недоступен через государственную Национальную службу здравоохранения (NHS), хотя может появиться уже в следующем году. Wegovy доступен только через NHS в специализированных клиниках по лечению ожирения и ограничен по показаниям. Публичных данных о количестве рецептов нет, но правительство заявило в прошлом году, что оно обеспечило препаратом около 35 тыс. пациентов.

Mounjaro стал доступен в Великобритании в феврале 2024 года. Это был один из первых рынков за пределами США для производителя лекарств и одна из немногих стран, где он напрямую конкурирует со своим конкурентом Novo Nordisk. Wegovy продается в Великобритании с сентября 2023 года.

Chemist4U продает около 40 тыс. месячных доз Mounjaro и Wegovy вместе взятых ежемесячно. Все опрошенные Reuters аптеки заявили, что оба лекарства были доступны с лета 2024 года, до этого периодически возникал дефицит.

По данным веб-сайтов, месячные стартовые дозы Wegovy, продаваемые онлайн, стоят от 109 фунтов стерлингов ($138,8), а Mounjaro — от 115 фунтов.

Лидирующее положение Novo Nordisk на рынке и огромный спрос на его препарат помогли ей стать крупнейшей компанией Европы по рыночной капитализации в прошлом году. Сейчас она стоит $496 млрд, но потеряла около 16% своей стоимости с момента пика в июне, поскольку конкуренция с Eli Lilly усиливается.

Популярность Eli Lilly растет и в США, по данным компании IQVIA. За неделю, закончившуюся 29 ноября, Novo Nordisk продала свой препарат по почти 200 тыс. рецептов, а Eli Lilly — более 176 тыс.

Благодаря быстрым темпам продаж акции Lilly в этом году выросли примерно на 37%, превзойдя акции Novo Nordisk, которые выросли на 12%.

По словам представителей аптек, в основе роста в Великобритании лежат данные клинических испытаний, проведенных до того как препараты были одобрены. По этим данным Wegovy помогает терять в среднем 15% массы тела по сравнению с почти 23% у тех, кто принимал Mounjaro при сочетании со здоровой диетой и физическими нагрузками.

Опубликованные на днях данные более позднего исследования, в котором сравнивались два препарата, впервые напрямую показали, что при одинаковых параметрах испытаний препарат компании Eli Lilly более эффективно снижает вес чем Wegovy.

Британская аптечная сеть Superdrug заявила, что в октябре 2024 года она продала в три раза больше Mounjaro чем Wegovy. Интернет-аптека также MedExpress отметила рост новых клиентов, выбирающих Mounjaro по сравнению с Wegovy.

gxpnews