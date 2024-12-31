Дочерняя компания Газпромбанка приобрела долю в «Моторике»

Сумму сделки стороны не разглашают. Исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин пояснил, что решение о приобретении доли в ГК «Моторика» соответствует инвестиционной стратегии компании-покупателя, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей.

МК «ООО «Хомо Ауктус» зарегистрирована в начале 2023 года в особой экономической зоне «Остров Русский» в Приморском крае. Мажоритарным владельцем компании выступает ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 15» – ему принадлежит 21% «Хомо Ауктус». Последнее юрлицо, в свою очередь, владеет 100% ООО «Моторика», зарегистрированного в 2015 году в Москве. В 2023 году его выручка составила, по данным СПАРК-Интерфакс, 1,9 млрд рублей при чистой прибыли 635,9 млн рублей.

ООО «Орбита», выступившее приобретателем доли ГК «Моторика», зарегистрировано в 2018 году в Москве. На протяжении всего времени существования юрлица его главным учредителем был Газпромбанк. В 2023 году выручка «Орбиты» достигла 396,8 млн рублей, а чистая прибыль – 445,5 млн рублей.

В конце декабря 2024 года «Моторика» также привлекла 100 млн рублей инвестиций от Московского венчурного фонда. Вклад отечественный производитель протезов планирует направить на финансирование IPO, выход на которое группа компаний анонсировала в середине 2023 года. Первичное размещение акций запланировано на 2026 год.

Летом 2024 года стало известно, что компания сумела привлечь до 900 млн рублей в ходе pre-IPO. Предполагалось, что большая часть привлеченных средств пойдет на продолжение исследований и разработок, при этом «Моторика» может реализовать сделки M&A для увеличения доли на рынке. Имя инвестора не называлось, но осенью 2024 года закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая – Прямые инвестиции» под управлением УК «Первая» (входит в контур экосистемы Сбера) стал совладельцем доли в 10,16% компании.

В декабре 2024 года «Моторика» объявила о приобретении 50,1% долей в ООО «Завод специального оборудования», специализирующемся на изготовлении инвалидных колясок.

Фото: motorica.org

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