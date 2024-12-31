ГК «Р-Фарм» создала научно-исследовательский центр по разработке лекарств

Группа компаний «Р-Фарм» запустила масштабный исследовательский комплекс на базе компании «Технология лекарств», расположенный в особой экономической зоне «Технополис Москва». Этот центр, занимающий территорию более 2 100 кв. м, станет ключевой площадкой для создания инновационных лекарств, направленных на борьбу с онкологическими, инфекционными и другими заболеваниями.

Инфраструктура центра включает два основных сегмента: технологическую часть, где будут разрабатываться оригинальные и импортозамещающие медикаменты различных форм, включая стерильные препараты, таблетированные формы и ингаляционные составы, а также аналитическую часть, оснащенную передовым оборудованием для контроля качества и исследования стабильности препаратов.

Благодаря инновационному сочетанию технологий и методик, центр сможет увеличить эффективность разработок на 50% и создать новые производственные технологии. Комплекс предоставляет свыше 100 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

«»Р-Фарм» как один из лидеров фармацевтического рынка полностью осознает свою ответственность перед пациентами — 90% разрабатываемых нами лекарств предназначены для терапии социально значимых заболеваний. Развитие производственных и исследовательских мощностей важно не только для бизнеса, оно отвечает ключевой задаче отечественного здравоохранения — обеспечению лекарственной безопасности населения», — отметил генеральный директор группы «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

gxpnews