Минздрав выдал «Нанолеку» разрешение на КИ вакцины от ветрянки

Минздрав России одобрил заявку фармкомпании «Нанолек» на проведение рандомизированного клинического исследования вакцины от ветряной оспы. Заявка была подана в конце ноября 2024 года, и ожидается, что регистрация вакцины состоится в течение года после завершения клинических испытаний, которые запланированы на конец 2026 – начало 2027 года. В настоящее время в России не производится вакцин для профилактики ветряной оспы.

Клинические испытания будут проходить на базе восьми исследовательских центров, включая Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова и Сеченовский университет, пишет VM. Вакцина разрабатывается в сотрудничестве с южнокорейской компанией GC Biopharma. На данный момент в России зарегистрирована только одна вакцина для профилактики ветряной оспы – Варилрекс от GlaxoSmithKline (GSK). Ранее существовал препарат Варивакс от MSD, однако его поставки были прекращены в 2022 году.

Вакцина от ветряной оспы должна быть включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) в 2027 году, хотя первоначально планировалось сделать это в 2023 году. Директор по коммерческой деятельности «Нанолек» отметила, что одним из основных критериев для расширения НКПП является организация полного цикла производства вакцин на отечественных предприятиях.

gxpnews