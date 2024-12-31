Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» реализовала за 2024 год благотворительные и социальные проекты на более чем 38 млн рублей

В 2024 году ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» реализовала по всей России благотворительные и социальные проекты, направленные на поддержку детей, семей, оказавшихся в трудной ситуации, развитие спорта, образования, а также на заботу об экологии на более чем 38 млн рублей.

Ежегодно компания оказывает адресную помощь социальным учреждениям в регионах присутствия, детским домам, помогает подопечным собираться в школу, организовывает праздники и оказывает поддержку в закупке необходимой техники и проведении ремонтных работ, а также активно поддерживает благотворительные фонды. Более 18 млн рублей в этом году было отправлено на поддержку таких организаций.

Кроме регулярных программ поддержки, в 2024 году «Биннофарм Групп» оказывала ситуативную поддержку регионам, которым была необходима помощь. Так в период половодья Курганской области компания активно помогала не только сотрудникам курганского завода «Синтез», входящего в «Биннофарм Групп», но и жителям города Курган и области. Была организована выдача гуманитарной помощи (предметы первой необходимости, бытовая химия и вода). Городу были переданы продуктовые наборы и электрические воздухонагреватели для просушки жилья; волонтеры помогали укреплять дамбу, развозили горячие обеды, спасали животных и оказывали другую необходимую помощь пострадавшим. Отдельное внимание компания уделила помощи сотрудникам завода «Синтез»: материально поддержала всех пострадавших и организовала дополнительные выплаты на восстановление жилья, провела волонтерскую акцию по сбору помощи пострадавшим на всех площадках компании. Собранные вещи были переданы нуждающимся сотрудникам. Сумма поддержки составила более 11 млн рублей.

В рамках оказания помощи Курской и Белгородской областям волонтерами компании было собрано более 60 коробок с одеждой, бытовой химией, средствами личной гигиены, кухонными инвентарем и другими необходимыми вещами для передачи в пункты временного размещения. Также компания передала необходимых лекарственных средств более чем на 4,5 млн рублей в местные лечебные учреждения.

Были реализованы экологические акции по сбору мусора на берегу реки Тобол, по посадке деревьев в Курганской и Московской областях, субботники, а также на каждой из площадок и в офисе «Биннофарм Групп» были организованы пункты сбора пластиковых крышечек – по результатам акции за год было передано в переработку более 193 кг пластика.

«Биннофарм Групп» продолжает активно поддерживать собственное волонтерское движение, ежегодно организовывая грантовый конкурс «Дари Добро», в рамках которого лучшие инициативы сотрудников получают финансирование из бюджета компании на реализацию. В 2024 году почти миллион рублей был выделен на проекты поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бездомных животных и др.

Алла Громова, директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп»: «Компания изначально взяла вектор на социальную ответственность и разностороннюю помощь в регионах присутствия. Образование, спорт, помощь малоимущим – фокусные темы для нас. Добрые дела не бывают маленькими, поэтому мы рады каждой инициативе, которая исходит от наших сотрудников. Помимо внутреннего грантового конкурса, очень многое делает наше молодежное движение «Движ» на площадках компании. А мы как бизнес, в свою очередь, помогаем в сложных ситуациях регионам и общественным организациям. Вместе нам удается сделать гораздо больше!»

gxpnews