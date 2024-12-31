В 2025 году усилится контроль за применением антибиотиков в ветеринарии

С 1 марта 2025 года в России начнется рецептурный отпуск ряда ветеринарных препаратов. Согласно двум приказам Минсельхоза РФ, определенные категории лекарств для животных теперь будут отпускаться исключительно по рецепту. Мера продиктована необходимостью борьбы с резистентностью к антимикробным препаратам, когда возбудители болезней становятся устойчивыми к лекарствам, напоминают в Россельхознадзоре.

Изменения регулируются следующими приказами:

Приказ №761 от 17 декабря 2020 года, который устанавливает правила назначения ветпрепаратов, форму рецептурного бланка и порядок его заполнения, учета и хранения. Этот приказ утратит силу 1 марта 2025 года;

Приказ №776 от 2 ноября 2022 года, определяющий правила назначения ветпрепаратов и список лекарств, для которых потребуется рецепт. Этот документ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действителен до 1 марта 2031 года.

Приказ №776 детально описывает группы медикаментов, подпадающих под новые правила. Среди них можно выделить средства для борьбы с бактериальными инфекциями, препараты против паразитов, предназначенные для фермерских животных, а также различные медикаменты, влияющие на гормональный фон и нервную систему.

В частности, речь идет о блокаторах адренорецепторов, успокоительных средствах, препаратах для анестезии и других лекарствах, полный список которых содержится в приказе.

Стандартный рецепт имеет срок действия один месяц, однако в случаях хронических заболеваний этот период может быть увеличен до двенадцати месяцев.

«Все это делается для того, чтобы установить контроль за применением антибиотиков и сократить их использование в животноводстве. Такие меры необходимы для борьбы с резистентностью к антимикробным препаратам, когда возбудители болезней становятся устойчивыми к лекарствам», — пояснили в Россельхознадзоре.

gxpnews