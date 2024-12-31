BioNTech заключает соглашения с NIH и Университетом Пенсильвании по выплатам за вакцину от COVID-19

BioNTech объявила о заключении двух соглашений с Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и Университетом Пенсильвании (UPenn) в связи с выплатой роялти, связанных с вакциной от COVID-19. В рамках этих соглашений BioNTech выплатит NIH $ 791,5 миллиона долларов, а также $ 467 миллионов долларов UPenn, который согласился отклонить патентные иски против немецкой компании.

Иск UPenn утверждал, что BioNTech должна университету значительную часть своих мировых продаж вакцин за использование «фундаментальных» изобретений матричной РНК (мРНК), разработанных профессорами университета Каталин Карико и Дрю Вайсманом, которые являются лауреатами Нобелевской премии.

Согласно документам компании, BioNTech согласилась выплатить NIH $ 791,5 миллиона для урегулирования уведомления о невыполнении обязательств. Отдельно компания выплатит $ 467 миллионов долларов Университету Пенсильвании, который согласился отклонить иск против BioNTech, утверждая, что компания недоплатила роялти.

BioNTech также сообщила, что ее партнер Pfizer возместит ей до $ 170 миллионов роялти, подлежащих уплате UPenn, и $ 364,5 миллиона роялти, уплаченных NIH за продажи вакцин в период с 2020 по 2023 годы. Эти выплаты обусловлены условиями лицензии, которые BioNTech получила за использование определенных патентов, принадлежащих NIH и другим организациям.

В рамках достигнутых соглашений BioNTech внесла поправки в свои лицензионные соглашения с NIH и UPenn, согласившись выплачивать обеим организациям низкий однозначный процент от чистых продаж вакцин. Эти соглашения также включают лицензию на использование патентов NIH и UPenn в комбинированных продуктах.

Немецкая компания отмечает, что ни одно из соглашений не является признанием ответственности со стороны BioNTech. Это позволяет компании продолжать свою деятельность без дополнительных юридических последствий.

gxpnews