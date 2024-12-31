Путин поручил создать сеть протезно-ортопедических центров

Президент России Владимир Путин поручил правительству обобщить лучшие практики протезно-ортопедической помощи в стране, включая сложное протезирование, и создать сеть реабилитационных организаций в регионах. Согласно опубликованному документу, до 1 марта 2025 года необходимо провести анализ и обобщение успешных методов организации и оказания протезно-ортопедической помощи. Ответственным за подготовку доклада назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также до указанного срока должна быть разработана программа подготовки кадров для отрасли протезно-ортопедической помощи, а ответственным за это назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Она также должна совместно с региональными властями разработать план мероприятий по созданию сети реабилитационных организаций для обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов.

Ранее в Минобороны России анонсировали изменения в предоставлении услуги по протезированию для участников специальной военной операции (СВО), которые начнут действовать с 2025 года.

gxpnews