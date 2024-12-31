Минздрав отменил регистрацию противоопухолевого лекарственного средства
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на семь препаратов. Среди них — противоопухолевое средство «Витракви» в форме раствора для приема внутрь и оригинальная имиглюцераза для лечения болезни Гоше.
Минздрав отменил государственную регистрацию семи лекарственных средств. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ препарата «Витракви» (МНН ларотректиниб) от компании Bayer в форме раствора для приема внутрь. Он предназначен для лечения взрослых и детей с местно-распространенными и метастатическими солидными опухолями различных локализаций со слиянием гена рецептора нейротрофической тирозинкиназы (NTRK). Лекарственное средство относится к группе ингибиторов протеинкиназы. В ГРЛС остался «Витракви» только в форме капсул в дозировке 25 или 100 мг.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата «Церезим» (МНН имиглюцераза) от Genzyme Europe. Его используют для длительной заместительной терапии у пациентов любого возраста с болезнью Гоше 1-го или 3-го типов. Препарат входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС осталась имиглюцераза производства «Генериум». Она также входит в список ЖНВЛП, а с 2018 года включена в перечень орфанных препаратов.
Также из реестра исключили индийский амоксициллин с клавулановой кислотой, гемцитабин от Medac, «Лозап Плюс» от Sanofi, мемантин от «Фармацевтических проектов» и «Рабестром» от IBSA. Все они имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.
|Торговое наименование и МНН
|Компания —держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Амоксициллин + клавулановая кислота (амоксициллин +[клавулановая кислота])
|Ауробиндо Фарма Лтд.
|Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (земляничный), 125 мг + 31,25 мг/5 мл, 250 мг + 62,5 мг/5 мл
|Да
|ЛП-003374 от 22.12.2015 г.
|Витракви (ларотректиниб)
|Байер АГ
|Раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|Да
|ЛП-008266 от 20.06.2022 г.
|Гемцитабин медак (гемцитабин)
|Медак ГмбХ
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
|Да
|ЛП-000150 от 12.01.2011 г.
|Лозап Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 + 100 мг, 25 мг + 100 мг
|Да
|ЛП-005278 от 24.12.2018 г.
|Мемантин (мемантин)
|ООО «Фармацевтические проекты»
|Таблетки
|Да
|ЛП-002088 от 04.06.2013 г.
|Церезим (имиглюцераза)
|Джензайм Европа Б.В.
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
|Да
|П N013386/01 от 31.03.2008 г.
|Рабестром (силденафил)
|ИБСА Биохимический институт
|Пленки, диспергируемые в полости рта, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг
|Да
|ЛП-№(000647)-(РГ-RU) от 24.03.2022 г.
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik