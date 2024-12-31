Минздрав отменил регистрацию противоопухолевого лекарственного средства

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на семь препаратов. Среди них — противоопухолевое средство «Витракви» в форме раствора для приема внутрь и оригинальная имиглюцераза для лечения болезни Гоше.

Минздрав отменил государственную регистрацию семи лекарственных средств. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ препарата «Витракви» (МНН ларотректиниб) от компании Bayer в форме раствора для приема внутрь. Он предназначен для лечения взрослых и детей с местно-распространенными и метастатическими солидными опухолями различных локализаций со слиянием гена рецептора нейротрофической тирозинкиназы (NTRK). Лекарственное средство относится к группе ингибиторов протеинкиназы. В ГРЛС остался «Витракви» только в форме капсул в дозировке 25 или 100 мг.