Суд возобновил дело против Novartis о подкупе врачей для продвижения препарата от склероза

Суд США возобновил рассмотрение дела против Novartis, заведенного бывшим торговым представителем компании, который обвиняет фармгиганта в незаконных выплатах врачам для продвижения препарата от рассеянного склероза «Гилениа». В 2022 году иск был отклонен, но теперь суд признал обвинения бывшего сотрудника компании убедительными.

Апелляционный суд США возобновил рассмотрение иска против швейцарской фармацевтической компании Novartis, которую обвиняют в незаконных выплатах врачам для продвижения препарата «Гилениа» (финголимод), предназначенного для лечения рассеянного склероза. Об этом пишет агентство Reuters.

Иск подал бывший торговый представитель Novartis Стивен Кэмберн от имени американского правительства. В рамках законодательства страны о борьбе с мошенничеством информаторы имеют право получить часть компенсации при возмещении ущерба.

Как следует из материалов дела, производитель проводил для врачей ужины в дорогих ресторанах под видом образовательных мероприятий. За выступления на них выплачивались тысячи долларов, причем компания не отказывалась от перечисления гонораров даже в случае отмены встреч. Известно, что Novartis также организовывала активный досуг различного формата — рыбалка, гольф.