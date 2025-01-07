Какие перспективные препараты появились в 2024 году. Обзор

Регистрация препаратов в РФ

Оригинальные препараты

В середине июня ГК «Р-Фарм» сообщила о завершении процесса регистрации оригинального препарата Арцерикс (гофликицепт) для терапии орфанного заболевания – идиопатического рецидивирующего перикардита. В компании тогда утверждали, что Арцерикс стал первым лекарством в классе и на данный момент единственным препаратом в России, зарегистрированным для таргетной терапии заболевания. В дальнейшем фармпроизводитель планирует расширить перечень показаний этого препарата – известно о проведении КИ Арцерикса с участием пациентов с острым инфарктом миокарда, колхицин-резистентной семейной средиземноморской лихорадкой, тяжелой формой COVID-19, болезнью Стилла.

Локализация производства

Та же ГК в августе зарегистрировала Вилтепсо (вилтоларсен) – первый в России препарат для терапии миодистрофии Дюшенна при подтвержденной мутации в гене белка дистрофина, поддающейся пропуску экзона 53. Вилтоларсен разработан японской Nippon Shinyaku Co, с которой «Р-Фарм» в 2022 году заключил лицензионное соглашение о локализации производства и коммерциализации препарата на территории России.

В ноябре президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов рассказал о получении регистрационного удостоверения на препарат Арейма (камрелизумаб). Средство предназначено для терапии злокачественных новообразований носоглотки и пищевода. Проект по локализации в России полного цикла производства камрелизумаба, разработанного китайской компанией Jiangsu Hengrui, «Петровакс» анонсировал в 2023 году.

Дженерики

В феврале 2024 года «Р-Фарм» зарегистрировал предельную стоимость упаковки противоопухолевого средства Арфлейда (пембролизумаб), являющегося биоаналогом оригинального препарата Китруда от MSD. Цена отечественного препарата составила 108,5 тысячи против 155 тысяч рублей за упаковку иностранного лекарства. Позднее, в июне, отечественный производитель перерегистрировал цену, снизив ее до 88 тысяч рублей. Ввод Арфлейды в гражданский оборот разрешен до конца 2025 года.

Компания «Генериум» в середине апреля получила регудостоверение на препарат Лантесенс (нусинерсен) для терапии спинальной мышечной атрофии. Он является аналогом Спинразы от фармкомпаний Biogen и Janssen – первого в мире препарата для лечения заболевания. Российская фармкомпания начала разработку лекарства в 2018 году. В ноябре 2024 года дженерик другого лекарства от этого же заболевания в РФ зарегистрировала индийская Jodas Expoim. Компания получила удостоверение на препарат Диплам (рисдиплам), а оригинальный Эврисди от Roche с этим действующим веществом, защищенным евразийским патентом до 2035 года, Минздрав РФ зарегистрировал в ноябре 2020 года.

В конце июля 2024 года Минздрав выдал регудостоверение компании «ПСК Фарма» на препарат Инсудайв (семаглутид), ставший третьим в России дженериком оригинального Оземпика от датской Novo Nordisk. Производство планировали организовать на мощностях «Рус Биофарм» – одной из площадок компании. Ранее, в октябре 2023 года, были зарегистрированы другие два аналога Оземпика – Семавик от «Герофарм» и Квинсента от «Промомед». Обе компании в начале октября 2024 года расширили свой портфель средств с семаглутидом, зарегистрировав еще два препарата с этим действующим веществом. Лекарства стали аналогами другого препарата датского производителя – Wegovy. Так, «Герофарм» зарегистрировал Семавик Некст, а «Промомед» – препарат под ТН Велгия, каждое из лекарств будет представлено в дозировках, аналогичных дозировкам Wegovy.

В середине июля Минздрав выдал регудостоверение на препарат РинГлузин (инсулин глулизин) компании «Герофарм» – он стал первым дженериком лекарства от диабета I типа Апидра СолоСтар, производимого французской Sanofi. Действующее вещество препаратов входит в перечень ЖНВЛП.

Позднее, в первой половине августа, «ПСК Фарма» получила регудостоверение на Тедизолид ПСК (тедизолид) – первый отечественный дженерик Сивекстро от Bayer, антибиотика для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тканей.

КИ, доклинические исследования и анонсы в РФ

КИ оригинальных разработок

В ноябре Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований оригинальных лексредств компаниям «Герофарм» и «Биокад». Так, «Герофарм» получил право на КИ собственного инсулина длительного действия – препарата GP40201 – в сравнении с Туджео от Sanofi (инсулина гларгина в концентрации 300 ед/мл). Препарат французской фармкомпании защищен евразийским патентом до декабря 2035 года, который с 2017 года пытается оспорить российский производитель. «Герофарм» намерен продемонстрировать, что его препарат имеет сопоставимые с Туджео фармакокинетические и фармакодинамические профили в ходе измерения чувствительности к инсулину. КИ планируется завершить в 2026 году.

«Биокаду» выдали разрешение на III фазу КИ первого российского генотерапевтического препарата в форме раствора для инфузий для лечения гемофилии В. Завершить мероприятия планируется 31 декабря 2033 года. В ходе исследований компания намерена доказать, что новое лекарство имеет такую же эффективность, как и заместительная терапия препаратами фактора свертывания IX у взрослых пациентов с активностью FIX≤2 %.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА осенью объявил два тендера на проведение КИ за 279,8 млн и 430 млн рублей. В ходе первой закупки учреждение искало подрядчика для проведения III фазы исследований 16-валентной пневмококковой вакцины (PCV-16). Подрядчиком стало ООО «Экселлена», предложившее выполнить заказ за 245,5 млн рублей. Вторая закупка затрагивала исследование вакцины MCV-5 для профилактики менингококковых инфекций. В ходе КИ подрядчик должен изучить эффективность и безопасность препарата института ФМБА в сравнении с вакциной Менактра от Sanofi. Определение победителя должно было состояться в начале декабря, однако компания «Инновационная фармацевтика» подала жалобу в ФАС на действия комиссии по осуществлению закупки, совершенные при оценке заявок на участие в тендере.

В конце октября Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет объявил о поиске инвесторов для проведения II фазы КИ трех собственных препаратов, разработанных на основе синтеза оригинальных молекул. По сообщению вуза, учреждение уже вложило в проведение I фазы КИ 300 млн рублей (по 100 млн рублей на каждый препарат), по крайней мере столько же, по оценкам ученых, понадобится на вторую фазу. Среди разработок – нейропротектор для реабилитации при черепно-мозговых травмах, препарат для лечения неалкогольной жировой болезни печени и кардиопротектор этмабен, применяемый при ишемической болезни сердца.

В начале ноября НМИЦ гематологии получил разрешение от Минздрава РФ на проведение I-II фазы КИ первого отечественного клеточного генотерапевтического лекарственного препарата (CAR-T) Утжефра (гемагенлеклейцел). В ходе исследований эксперты НМИЦ оценят переносимость, безопасность и эффективность препарата у взрослых пациентов с рецидивами и рефрактерными формами B-клеточных лимфопролиферативных заболеваний. КИ планируется завершить до конца 2025 года.

В Сибирском государственном медуниверситете в конце ноября 2024 года сообщили о завершении I фазы КИ двух оригинальных препаратов. Первая разработка – лекарство, выводящее холестерин из организма, – планируется к назначению пациентам с умеренными отклонениями показателей холестеринового обмена, которым статины назначать еще рано. Лонч препарата в учреждении запланирован на 2027-2028 годы. Второе лекарство – противораковый препарат, снижающий токсический эффект химиотерапии и одновременно повышающий ее эффективность.

КИ аналогов

В мае 2024 года Минздрав выдал разрешение «Промомеду» на I фазу КИ первого российского дженерика препарата с МНН тирзепатид от Eli Lilly, который выпускается в разных формах под названиями Mounjaro и Zepbound. Оригинальное лекарство назначается взрослым пациентам с сахарным диабетом II типа, а также применяется в целях борьбы с ожирением в дополнение к другим способам снижения веса. Окончание первой фазы КИ намечено на март 2025 года. В исследовании, которое пройдет на базе московской частной клиники «Бессалар», примут участие 173 добровольца.

В ноябре Минздрав разрешил компании «Р-Фарм» провести КИ дженерика онкопрепарата Зенлистик (абемациклиб) от Eli Lilly. Фармкомпания также получила право на исследование дженерика двух других лекарств – средства для лечения гепатита С Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie и противоопухолевого препарата Линпарза (олапариб) от AstraZeneca. Действующее вещество последнего входит в перечень ЖНВЛП.

Доклинические исследования

В июле 2024 года Vademecum выяснил подробности разработки в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого лекарства с синтезированным веществом, проявившим значительный противоопухолевый эффект в отношении клеток меланомы. Итоги исследования опубликованы в научном издании Bioorganic Chemistry. Процесс разработки препарата запущен в 2022 году и частично финансируется Минобрнауки по проекту «Цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах». Тогда ученые сообщили, что проводят совместные исследования с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по более детальному изучению безопасности полученного соединения.

В августе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о завершении научно-исследовательской работы по созданию вакцины от оспы обезьян (mpox). По словам ученого, разработчики лекарства готовы приступать к доклиническим исследованиям, которые могут занять шесть-семь месяцев. Незадолго до анонса ВОЗ второй раз за два года объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Ученые СибГМУ завершили доклинические исследования онкопрепарата на основе микроРНК, за открытие молекул которых ученым из США Виктору Амбросу и Гэри Равкану в октябре 2024 года присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Представители университета подчеркивают, что создаваемое средство – уникальное лекарство, которое «не имеет аналогов в своем классе». Сейчас университет ищет бизнес-партнера для проведения КИ препарата.

Анонсы и инвестиции

В марте в Сеченовском университете сообщили о разработке лекарства от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое не вызывало бы привыкания. Заниматься реализацией проекта планируют специалисты лаборатории молекулярного моделирования и химии природных соединений. В качестве основного элемента препарата разработчики намерены использовать компоненты растительного происхождения, в частности вещества из растений Алтайского края. К моменту анонса ученые уже разработали методы экстракции, очистки и концентрирования основного вещества, а также вывели методы контроля содержания ингредиентов.

На ПМЭФ-2024 директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов и президент фармкомпании «Акрихин» Денис Четвериков подписали соглашение о сотрудничестве по процессу разработки комбинации препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения сахарного диабета II типа и других метаболических нарушений, а также первого отечественного перорального препарата класса GLP-1 для терапии диабета II типа и полинейропатии. Суммарный объем инвестиций может достигнуть 400 млн рублей. Комбинированный препарат планируется вывести на российский рынок к 2027 году, а лекарство класса GLP-1 – к 2029 году.

В июле о направлении 2 млрд рублей на создание биотехнологического производства на базе собственного завода в Подольске заявили в отечественной компании «Петровакс». Предприятие стали расширять по соглашению о партнерстве и инвестиционной программе с правительством Московской области. Завод будет работать по полному циклу – от синтеза субстанций до производства генно-инженерных препаратов. Штат компании после открытия объекта расширится на 70 человек. Линия, по оценкам специалистов фармпроизводителя, начнет работу в 2025 году.

В октябре НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получил транш от Правительства РФ в размере 599,95 млн рублей на закупку оборудования для создания производства инновационных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК), в том числе для лечения онкозаболеваний.

В ноябре НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова разместили два тендера стоимостью 1,3 млрд рублей каждый. По закупкам на базе учреждений должны будут возвести производство высокотехнологичных генотерапевтических препаратов. Проекты должны быть реализованы до середины 2028 года.

В том же месяце об исследованиях в России в направлении создания онколитической виротерапии и мРНК-вакцины сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Онколитическая виротерапия – метод, основанный на использовании непатогенных вирусов, обладающих онколитической активностью, которые вводятся пациенту. В ходе исследования вакцины на животных она показала себя как нетоксичная и высокоэффективная. Препарат разрабатывается при участии Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, а I фазу исследования вакцины планировали начать в конце 2024 – начале 2025 года. Вакцину разрабатывают совместно с Александром Гинцбургом. Каприн уточнил, что по указанной вакцине предстоит еще «много работы».

На ранней стадии разработки в СибГМУ находится инновационный препарат, который повышает регенерацию костной ткани. Как считают в вузе, он может быть востребован в стоматологии и при производстве костных филлеров.

За прошедший год сразу три российских учреждения объявили о разработке вакцин от ВИЧ-инфекции. В июле об этом сообщили в ФМБА. В агентстве пояснили, что один из препаратов – КомбиМаб-1 – прошел доклинические испытания и находится на этапе подготовки к КИ; доклинические исследования второй вакцины – КомбиМаб-2 – запланированы на первый квартал 2026 года. В ноябре в Центре Гамалеи рассказали, что их вакцина разрабатывается на основе технологии, позволяющей получать искусственные антигены и индуцировать в организме вакцинированного пациента антитела широкой специфичности. В середине декабря подробности своего проекта представили и в Государственном научном центре «Вектор». По словам гендиректора учреждения Александра Агафонова, ученые уже рассчитали структуру вакцины против ВИЧ-вируса. Сейчас она находится на стадии конструирования. Предполагается, что препарат может образовывать широко нейтрализующие антитела, которые позволили бы формировать иммунный ответ против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм. «Эта история, как вы понимаете, очень долгая, с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности», – пояснил Агафонов.

Иностранные разработки

Регистрация

В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило антипсихотик нового класса Cobenfy от американской фармкомпании BMS для лечения шизофрении. Регулятор отметил, что BMS изменила подход к терапии патологии: Cobenfy воздействует на нейромедиатор ацетилхолин, косвенно корректируя уровень дофамина в организме, в то время как другие применяемые ранее методы блокировали дофаминовые рецепторы. Последние подходы позволяли контролировать симптомы заболевания (галлюцинации и паранойю), однако нередко приводили к возникновению побочных эффектов (увеличению веса, развитию сердечно-сосудистых заболеваний).

В том же месяце ВОЗ включила в преквалификационный список вакцину от mpox MVA-BN (торговое наименование – Imvamune и Imvanex) от датской Bavarian Nordic A/S – препарат стал первым подобным средством, добавленным в перечень. Предполагалось, что этот шаг расширит доступ к вакцине и поможет сдержать вспышку заболеваемости.

Клинические и доклинические исследования

В конце февраля в американской Pfizer сообщили о намерениях представить до конца десятилетия восемь новых лекарств-блокбастеров для терапии онкологических заболеваний. В их число войдут препараты от четырех основных типов рака – молочной железы, мочеполовой системы, рака крови и грудной клетки. Кроме того, в компании поделились планами удвоить к 2030 году число пациентов, получающих предоставляемое компанией лечение рака. В середине лета в Pfizer анонсировали старт КИ новой версии препарата danuglipron для снижения веса, принимать который потребуется один раз в день – эту работу планировали начать в конце 2024 года. В конце 2023 года компания отказалась от дальнейших испытаний предшественника вещества, а также аналога – lotiglipron – по причине ярко выраженных побочных эффектов.

В мае стало известно о планах японского фармпроизводителя Takeda направить порядка $2,2 млрд в швейцарский стартап AC Immune. Решение позволит японской компании получить глобальные права на ACI-24.060 – потенциальную первую в своем классе вакцину для задержки или замедления прогрессирования болезни Альцгеймера. В случае вывода вакцины на рынок компании вложат еще $2,1 млрд в ее продвижение. AC Immune сможет получать до 10% дохода от продажи препарата по всему миру.

В том же месяце американская фармкомпания AbbVie поделилась планами расширить свой портфель терапевтических средств, используя исследовательскую платформу биотехнологической компании из США Gilgamesh Pharmaceuticals, специализирующейся на исследовании психических заболеваний. За предоставление мощностей AbbVie выплатит Gilgamesh $65 млн в качестве аванса и еще $1,95 млрд впоследствии. Предполагается, что новые разработки будут связаны с созданием нейропластогенов – более совершенных аналогов психоделических соединений, показавших свою эффективность при лечении некоторых расстройств, но имеющих сильные побочные эффекты.

В ноябре датская фармкомпания Novo Nordisk сообщила о намерениях вывести на рынок новый препарат для лечения ожирения CagriSema (кагрилинтид+семаглутид). Первое вещество позволяет замедлить продвижение пищи по пищеварительной системе, имитируя гормон GLP-1. В компании на тот момент отмечали, что новый препарат даст возможность снизить до 25% массу тела без усиления побочных эффектов – клинические исследования продемонстрировали меньшее число таких реакций при применении CagriSema по сравнению Wegovy.

Фото: freepik.com/автор: Racool_studio

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